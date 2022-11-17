В России начали открыто агитировать за принудительный вывоз и усыновление украинских детей, - ISW

В РФ начали распространять пропагандистский "сериал" о нескольких украинских детях из Донбасса, которых принудительно усыновили в российские семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Напомним, Россия насильственно депортировала из Украины более 7 тысяч несовершеннолетних.

Реальное число таких случаев может быть больше. Зачем оккупанты это делают и как вернуть детей домой - читайте в материале РБК-Украина.

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