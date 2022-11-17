RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России начали открыто агитировать за принудительный вывоз и усыновление украинских детей, - ISW

Фото: В России начали открыто агитировать за принудительное усыновление украинских детей (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В РФ начали распространять пропагандистский "сериал" о нескольких украинских детях из Донбасса, которых принудительно усыновили в российские семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Напомним, Россия насильственно депортировала из Украины более 7 тысяч несовершеннолетних.

Реальное число таких случаев может быть больше. Зачем оккупанты это делают и как вернуть детей домой - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети войныВойна России против Украины