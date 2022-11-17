У Росії почали відкрито агітувати за примусове вивезення та всиновлення українських дітей, - ISW

У РФ почали розповсюджувати пропагандистський "серіал" про кількох українських дітей із Донбасу, яких примусово усиновили в російські родини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що у знятих роликах надають дані про те, що з окупованих територій Донецької та Луганської областей було "евакуйовано" понад 150 тисяч неповнолітніх.

"Незрозуміло, як саме російські джерела підраховують цю цифру. Адже українські офіційні особи раніше оцінювали кількість примусово вивезених дітей у 6-8 тисяч", - наголошують у звіті ISW.

Також фахівці розповідають, що глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що співпрацює з Уповноваженим РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою над тим, аби "важкі підлітки" з різних регіонів Росії та окупованих територій Донецької та Луганської областей були доставлені до Чечні для "профілактичної роботи" та "військово-патріотичного виховання".

Своєю чергою Львова-Бєлова постійно виступає за депортації та усиновлення українських дітей і сама усиновила дитину з Маріуполя.

"Програми примусового усиновлення та депортація дітей під виглядом програм відпустки та реабілітації складають основу масової російської кампанії з депопуляції, яка є рівнозначною порушенню Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", - додали в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки ISW: