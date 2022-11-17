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У Росії почали відкрито агітувати за примусове вивезення та всиновлення українських дітей, - ISW

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Четвер 17 листопада 2022 04:49
У Росії почали відкрито агітувати за примусове вивезення та всиновлення українських дітей, - ISW Фото: У Росії почали відкрито агітувати за примусове всиновлення українських дітей (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У РФ почали розповсюджувати пропагандистський "серіал" про кількох українських дітей із Донбасу, яких примусово усиновили в російські родини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що у знятих роликах надають дані про те, що з окупованих територій Донецької та Луганської областей було "евакуйовано" понад 150 тисяч неповнолітніх.

"Незрозуміло, як саме російські джерела підраховують цю цифру. Адже українські офіційні особи раніше оцінювали кількість примусово вивезених дітей у 6-8 тисяч", - наголошують у звіті ISW.

Також фахівці розповідають, що глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що співпрацює з Уповноваженим РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою над тим, аби "важкі підлітки" з різних регіонів Росії та окупованих територій Донецької та Луганської областей були доставлені до Чечні для "профілактичної роботи" та "військово-патріотичного виховання".

Своєю чергою Львова-Бєлова постійно виступає за депортації та усиновлення українських дітей і сама усиновила дитину з Маріуполя.

"Програми примусового усиновлення та депортація дітей під виглядом програм відпустки та реабілітації складають основу масової російської кампанії з депопуляції, яка є рівнозначною порушенню Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", - додали в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки ISW:

  • Українські джерела продовжили з'ясовувати збитки від масштабного ракетного удару Росії по території України 15 листопада.
  • Російський інформаційний простір значною мірою простежив за Кремлем, який називає ракетний удар по території Польщі провокацією Заходу.
  • Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин продовжує утверджуватися як центральна фігура в провоєнній ультранаціоналістичній спільноті, ймовірно, переслідуючи амбітні політичні цілі.
  • Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на напрямках Сватове та Кремінна.
  • Російські окупанти продовжували наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки, а також на заході Донецької області.
  • Українські сили продовжували обстріли російських загарбників і вузлів матеріально-технічного забезпечення на півдні України.
  • Численні звіти свідчать про надзвичайно низький морально-психологічний стан російських окупантів у Луганській та Донецькій областях.
  • Російські чиновники продовжували намагатися замінити довірених осіб на окупованих територіях російськими чиновниками, примусово переселяти жителів та інтегрувати окуповані території з РФ.

Нагадаємо, Росія насильно депортувала з України понад 7 тисяч неповнолітніх.

Реальне число таких випадків може бути більшим. Навіщо окупанти це роблять і як повернути дітей додому - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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