В России начали открыто агитировать за принудительный вывоз и усыновление украинских детей, - ISW

В РФ начали распространять пропагандистский "сериал" о нескольких украинских детях из Донбасса, которых принудительно усыновили в российские семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что в снятых роликах предоставляют данные о том, что с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей было "эвакуировано" более 150 тысяч несовершеннолетних.

"Непонятно, как именно российские источники подсчитывают эту цифру. Ведь украинские официальные лица раньше оценивали количество принудительно вывезенных детей в 6-8 тысяч", - отмечают в отчете ISW.

Также специалисты рассказывают, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сотрудничает с Уполномоченным РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой над тем, чтобы "трудные подростки" из разных регионов России и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей были доставлены в Чечню для "профилактической работы" и "военно-патриотического воспитания".

В свою очередь Львова-Белова постоянно выступает за депортацию и усыновление украинских детей и сама усыновила ребенка из Мариуполя.

"Программы принудительного усыновления и депортация детей под видом программ отпуска и реабилитации составляют основу массовой российской кампании по депопуляции, равнозначной нарушению Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", - добавили в Институте изучения войны.

Ключевые выводы ISW: