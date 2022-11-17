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В России начали открыто агитировать за принудительный вывоз и усыновление украинских детей, - ISW

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Четверг 17 ноября 2022 04:49
В России начали открыто агитировать за принудительный вывоз и усыновление украинских детей, - ISW Фото: В России начали открыто агитировать за принудительное усыновление украинских детей (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В РФ начали распространять пропагандистский "сериал" о нескольких украинских детях из Донбасса, которых принудительно усыновили в российские семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что в снятых роликах предоставляют данные о том, что с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей было "эвакуировано" более 150 тысяч несовершеннолетних.

"Непонятно, как именно российские источники подсчитывают эту цифру. Ведь украинские официальные лица раньше оценивали количество принудительно вывезенных детей в 6-8 тысяч", - отмечают в отчете ISW.

Также специалисты рассказывают, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сотрудничает с Уполномоченным РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой над тем, чтобы "трудные подростки" из разных регионов России и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей были доставлены в Чечню для "профилактической работы" и "военно-патриотического воспитания".

В свою очередь Львова-Белова постоянно выступает за депортацию и усыновление украинских детей и сама усыновила ребенка из Мариуполя.

"Программы принудительного усыновления и депортация детей под видом программ отпуска и реабилитации составляют основу массовой российской кампании по депопуляции, равнозначной нарушению Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", - добавили в Институте изучения войны.

Ключевые выводы ISW:

  • Украинские источники продолжили выяснять ущерб от масштабного ракетного удара России по территории Украины 15 ноября.
  • Российское информационное пространство в значительной степени проследило за Кремлем, называющим ракетный удар по территории Польши провокацией Запада.
  • Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает утверждаться как центральная фигура в провоенном ультранационалистическом сообществе, вероятно, преследуя амбициозные политические цели.
  • Российские источники утверждают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по направлениям Сватово и Кременной.
  • Российские оккупанты продолжали наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки, а также на западе Донецкой области.
  • Украинские силы продолжали обстрелы российских захватчиков и узлов материально-технического обеспечения на юге Украины.
  • Многочисленные отчеты свидетельствуют об очень низком морально-психологическом состоянии российских оккупантов в Луганской и Донецкой областях.
  • Российские чиновники продолжали пытаться заменить доверенных лиц на оккупированных территориях российскими чиновниками, принудительно переселять жителей и интегрировать оккупированные территории в РФ.

Напомним, Россия насильственно депортировала из Украины более 7 тысяч несовершеннолетних.

Реальное число таких случаев может быть больше. Зачем оккупанты это делают и как вернуть детей домой - читайте в материале РБК-Украина.

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