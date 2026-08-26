У Росії почали публічно погрожувати Японії через Курили

Японії варто пам'ятати про наявність у Росії ядерної зброї.

З такою погрозою виступив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Російський посадовець почав вигадувати, що Токіо вдається до конфронтаційної риторики через територіальні претензії на Курильські острови.

На цьому тлі він знову повторив тезу кремлівської пропаганди про те, що Курили "є невід'ємною частиною РФ".

Окрім того, Володін із бравадою закликав Японію згадати свою історію.

"Хай згадають часи, коли мілітаристська Японія погубила мільйони мирних громадян. Зараз намагаються повернутися до тієї самої риторики. Не треба. Ядерну державу, якою є Росія, перемогти неможливо", - цинічно пригрозив глава Держдуми РФ.

Нагадаємо, нове загострення у відносинах між Росією та Японією сталося 13 серпня.

Саме тоді глава Кремля Володимир Путін уперше за 26 років свого правління відвідав Курильські острови, зокрема острів Ітуруп.

На тлі останніх подій Токіо висловив Москві рішучий протест.

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті заявила, що Ітуруп, а також Кунашир, Шикотан і Хабомай є "споконвічною територією Японії", а поїздку російського президента назвала "абсолютно неприйнятною".