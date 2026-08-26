В России начали публично угрожать Японии из-за Курил
Японии следует помнить о наличии в России ядерного оружия.
С такой угрозой выступил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
Российский чиновник начал выдумывать, что Токио прибегает к конфронтационной риторике из-за территориальных претензий на Курильские острова.
На этом фоне он снова повторил тезис кремлевской пропаганды о том, что Курилы "являются неотъемлемой частью РФ".
Кроме того, Володин с бравадой призвал Японию вспомнить свою историю.
"Пусть вспомнят времена, когда милитаристская Япония погубила миллионы мирных граждан. Сейчас пытаются вернуться к той же риторике. Не надо. Ядерное государство, которым является Россия, победить невозможно", - цинично пригрозил глава Госдумы РФ.
Напомним, новое обострение в отношениях между Россией и Японией произошло 13 августа.
Именно тогда глава Кремля Владимир Путин впервые за 26 лет своего правления посетил Курильские острова, в том числе остров Итуруп.
На фоне последних событий Токио выразил Москве решительный протест.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Итуруп, а также Кунашир, Шикотан и Хабомай являются "исконной территорией Японии", а поездку российского президента назвала "совершенно неприемлемой".
Кстати, ранее мы сообщали, как именно лидер Японии прокомментировала визит Путина на Курилы и какое решение было принято.
Кроме того, стало известно, что Токио готовит жесткий ответ на новую провокацию главы Кремля.
Более того, выяснилось, что глава МИД Японии Мотеги Тошимицу вызвал "на ковер" посла России в Токио Николая Ноздрева.