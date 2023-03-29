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В Росії почали готуватись до повного блокування Youtube, - Forbes

Новость на русском →
Середа 29 березня 2023 16:09
В Росії почали готуватись до повного блокування Youtube, - Forbes Фото: в Росії почали готуватись до повного блокування Youtube (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська компанія VK почала розширяти мережу CDN-серверів в якості підготовки до блокування Youtube на території Росії. Це допоможе прискорити завантаження відеоконтенту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Про розгортання власної мережі CDN-серверів VK повідомила ще з 2021 року. На тлі зростання аудиторії компанія вирішила "послідовно збільшити пропускну спроможність, зокрема і шляхом розширення мережі CDN"

Як пише видання, розширення мережі CDN-серверів – спільний проєкт VK та операторів зв'язку. Соціальна мережа планує збільшити популярність власного ресурсу й переманити якомога більше популярних російськомовних блогерів до себе.

За словами анонімного джерела з компанії, VK встановлює CDN-сервери як превентивний захід на випадок блокування YouTube. Через блокування на російську соціальну мережу чекає різкий сплеск трафіку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в лютому власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин направив до Генеральної прокуратури РФ заяву про необхідність заблокувати відеосервіс YouTube.

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