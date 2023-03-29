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В России начали готовиться к полной блокировке Youtube, - Forbes

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Среда 29 марта 2023 16:09
В России начали готовиться к полной блокировке Youtube, - Forbes Фото: в России начали готовиться к полной блокировке Youtube (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская компания VK начала расширять сеть CDN-серверов в качестве подготовки к блокировке Youtube на территории России. Это поможет ускорить загрузку видеоконтента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

О развертывании собственной сети CDN-серверов VK сообщила еще с 2021 года. На фоне роста аудитории компания решила "последовательно увеличить пропускную способность, в том числе путем расширения сети CDN"

Как пишет издание, расширение сети CDN-серверов - общий проект VK и операторов связи. Социальная сеть планирует увеличить популярность собственного ресурса и переманить как можно больше популярных русскоязычных блогеров к себе.

По словам анонимного источника с компании, VK устанавливает CDN-серверы как превентивную меру на случай блокировки YouTube. Из-за блокировки российскую социальную сеть ждет резкий всплеск трафика.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в феврале владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин направил в Генеральную прокуратуру РФ заявление о необходимости заблокировать видеосервис YouTube.

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