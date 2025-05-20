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У Росії почалася нова енергетична криза: тарифи на ЖКГ злетять

Вівторок 20 травня 2025 23:05
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У Росії почалася нова енергетична криза: тарифи на ЖКГ злетять Ілюстративне фото: у Росії різко зростуть тарифи на ЖКГ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Росії перенесла до 2028 року модернізацію 14 теплових електростанцій. На цьому тлі в країні почалася енергетична криза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби зовнішньої розвідки України.

За даними СЗР, модернізацію та відновлення теплових електростанцій перенесли через затримки в постачанні важливого обладнання, а також через скорочення фінансування.

Зокрема, без модернізації залишаться ключові генерувальні потужності, контрольовані такими гігантами, як "Інтер РАО" і "Юніпро". Через це введення нових блоків на Іриклинській, Нижньовартовській і Пермській ГРЕС, а також на Сургутській ГРЕС-2 перенесено щонайменше на три роки. Подібні проблеми торкнулися Костромської ГРЕС і низки башкирських об'єктів.

Розвідка уточнює, що пріоритет у постачанні обладнання надаватимуть електростанціям у регіонах, де прогнозується найгостріша нестача генерації, зокрема в Якутії та Ростовській області.

"Скорочення обсягів доступної генерації призвело до зростання цін як на ринку електроенергії РФ, так і загалом у житлово-комунальному господарстві. Планується, що поточного року тарифи ЖКГ у Росії підвищать у середньому на 11,9 %", - підкреслили в СЗР.

Водночас нові терміни модернізації створюють ризики для надійності подачі електроенергії в низці ключових промислових регіонів, включно з Оренбурзькою, Костромською і Тюменською областями, а також Республікою Башкортостан.

Проблеми зі світлом у РФ

Нагадаємо, у грудні минулого року в окупованій Росією Абхазії жителям відключили світло.

Це було пов'язано з вимушеним припиненням роботи Інгурської гідроелектростанції на тлі критичного рівня води у водосховищі.

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Російська Федерація Електроенергія Вимкнення світла
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