ua en ru
Ср, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Окупована Росією Абхазія залишилася без світла

Грузія, Середа 11 грудня 2024 14:00
UA EN RU
Окупована Росією Абхазія залишилася без світла Фото: Абхазія повністю залишилася без світла (flickr.com.paata)
Автор: Олександр Білоус

Жителям окупованої Росією Абхазії відключили світло. Інгурська гідроелектростанція зупинена через нестачу води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву компанію "Чорноморенерго" .

Компанія оприлюднила графік, згідно з яким світло абонентам включать з 07:00 до 21:00 всього на 1 годину 24 хвилини.

Раніше "Чорноморенерго" повідомило про вимушене призупинення роботи Інгурської гідроелектростанції "у зв'язку з критичним рівнем води у водосховищі та недостатнім припливом води".

За даними місцевих видань, з 9 грудня електропостачання було безперебійним лише у нічний час.

Окупаційна адміністрація повідомляла, що ситуація може погіршитися, якщо не буде знайдено коштів для оплати російського перетікання.

"Інгурі ГЕС" - найпотужніша гідроелектростанція Грузії. Її ввели в експлуатацію 1978 року. Гребля, водоприймач та частина тунелю знаходяться на території, яка контролюється грузинською владою; частина тунелю, пульт управління та будівля ГЕС – на абхазькій стороні. Абхазія безоплатно отримує 40% електроенергії, виробленої на станції протягом року.

Росія окупувала Абхазію на початку 1990-х років і розмістила там свої військові бази. Ця частина Грузії занепала.

Зазначимо, криза загрожує й іншому окупованому Росією регіону . У Придністров'ї (Молдова) запровадили надзвичайний економічний стан у зв'язку з ризиком припинення постачання до регіону російського газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія Абхазия
NEWS
Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області, є влучання
Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області, є влучання
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України