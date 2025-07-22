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В России за полгода вдвое выросло количество компаний, которые планируют сокращения, - ЦПД

Вторник 22 июля 2025 10:10
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В России за полгода вдвое выросло количество компаний, которые планируют сокращения, - ЦПД Иллюстративное фото: в России за полгода вдвое выросло количество компаний, которые планируют сокращения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Российской Федерации (РФ) в этом году стремительно возросло количество компаний, которые планируют сокращение работников. Только за полгода их количество увеличилось вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

Наиболее острая ситуация наблюдается в сферах:

  • добычи полезных ископаемых;
  • машиностроения;
  • фармацевтики.

"В то же время в стране фиксируется заметное снижение количества компаний, которые планируют повышать зарплаты. Работников все чаще переводят на неполную занятость или отправляют в вынужденные отпуска", - добавляет Центр противодействия дезинформации.

Как пишет ЦПД, эти тенденции, являются свидетельством нарастания кризисных явлений в экономике России, а также неудачных попыток Кремля стабилизировать ситуацию.

"Несмотря на "победную" риторику ru-пропаганды, экономика РФ явно не справляется с санкциями, изоляцией и нагрузкой, вызванной полномасштабной войной против Украины", - добавляет ЦПД.

Санкции против России

После начала полномасштабной войны Запад начал активно вводить масштабные санкции против страны-террориста России. Ограничения направлены на ослабление экономики врага, в частности путем ограничения доступа к международным финансовым рынкам, технологиям и критическим ресурсам. Санкции охватывают финансовый сектор, энергетику, транспорт, а также отдельных лиц, поддерживающих агрессию. Основной целью является ограничение способности России финансировать военные действия.

18 июля, послы стран-членов ЕС договорились о 18-м пакете санкций против России.

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