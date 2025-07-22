В России за полгода вдвое выросло количество компаний, которые планируют сокращения, - ЦПД

В Российской Федерации (РФ) в этом году стремительно возросло количество компаний, которые планируют сокращение работников. Только за полгода их количество увеличилось вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

Наиболее острая ситуация наблюдается в сферах:

добычи полезных ископаемых;

машиностроения;

фармацевтики.

"В то же время в стране фиксируется заметное снижение количества компаний, которые планируют повышать зарплаты. Работников все чаще переводят на неполную занятость или отправляют в вынужденные отпуска", - добавляет Центр противодействия дезинформации.

Как пишет ЦПД, эти тенденции, являются свидетельством нарастания кризисных явлений в экономике России, а также неудачных попыток Кремля стабилизировать ситуацию.

"Несмотря на "победную" риторику ru-пропаганды, экономика РФ явно не справляется с санкциями, изоляцией и нагрузкой, вызванной полномасштабной войной против Украины", - добавляет ЦПД.