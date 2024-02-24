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У Росії після вибуху на Липецькому заводі розповіли про "перехоплення" дронів в області

Фото: у Росії заявили про атаку дронів у Липецькій області, де на меткомбінаті був вибух та пожежа (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство оборони РФ заявило про перехоплення цієї ночі, 24 лютого, двох безпілотників силами та засобами протиповітряної оборони у Липецькій області. Перед тим місцева влада казала, що сьогоднішня пожежа та вибух на металургійному комбінаті, імовірно, була спричинена падінням дрона.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони РФ.

Як відзвітували в оборонному відомстві країни-агресорі вранці, протягом минулої ночі з 00.20 до 02.00 (за місцевим часом) було "припинено чергові спроби" атаки із застосуванням безпілотників літакового типу по "об'єктах на території Російської Федерації".

У такій "атаці дронів" в російському міністерстві звинувачують Україну.

"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплені над територіями Курської (1 БПЛА), Липецької (2 БПЛА) областей та знищено БПЛА над територією Тульської області", - йдеться у заяві.

Вибух на заводі в Липецьку

Раніше у ніч проти 24 лютого у російському місті Липецьк прогриміла низка вибухів, після чого на території місцевого металургійного комбінату виникла сильна пожежа.

В мережі були оприлюднені відео та фото, як палає завод. На кадрах також показаний момент вибуху на Липецькому меткомбінаті.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов розповів, що в одному з цехів НЛМК сталося загоряння, і вогонь вже загасили, постраждалих немає. За непідтвердженою спецслужбами інформацією, причиною загоряння стало падіння літального апарату, зазначалося в повідомленні.

"Атака дронів" у РФ у ніч проти 24 лютого

Перед тим в Міноборони РФ заявляли, що цієї ночі працювали сили та засоби ППО у Курській та Тульській областях через нібито атаку дронів.

Як розповіли в оборонному відомстві країни-агресора, були збиті два дрони літакового типу у небі над цими двома областями.

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Міністерство оборони РФАтака дронів