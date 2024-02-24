В России после взрыва на Липецком заводе рассказали о "перехвате" дронов в области

Как отчитались в оборонном ведомстве страны-агрессоры утром, в минувшую ночь с 00.20 до 02.00 (по местному времени) были "предотвращены очередные попытки" атаки с применением беспилотников самолетного типа по "объектам на территории Российской Федерации".

В такой "атаке дронов" в российском министерстве обвиняют Украину.

"Очередными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены над территориями Курской (1 БПЛА), Липецкой (2 БПЛА) областей и уничтожены БПЛА над территорией Тульской области", - говорится в заявлении.

Взрыв на заводе в Липецке

Ранее в ночь на 24 февраля в российском городе Липецк прогремел ряд взрывов, после чего на территории местного металлургического комбината возник сильный пожар.

В сети были обнародованы видео и фото, как пылает завод. На кадрах также показан момент взрыва на Липецком меткомбинате.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что в одном из цехов НЛМК произошло возгорание, и огонь уже потушили, пострадавших нет. По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата, отмечалось в сообщении.

"Атака дронов" в РФ в ночь на 24 февраля

Перед тем в Минобороны РФ заявляли, что этой ночью работали силы и средства ПВО в Курской и Тульской областях из-за якобы атаки дронов.

Как рассказали в оборонном ведомстве страны-агрессора, были сбиты два дрона самолетного типа в небе над этими двумя областями.