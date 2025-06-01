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У Росії підтвердили першу атаку дронів на Сибір

Фото: дрони вперше атакували Сибір 1 червня (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії підтвердили першу атаку дронів на Сибір 1 червня. Під ударом знаходилася авіабаза "Белая".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва в Telegram.

"На даний момент відомо, що це була атака дронів на військову частину в селищі Середній. Перша в Сибіру. Один скид був на стару будівлю в Новомальтинску", - написав він.

При цьому російський губернатор заявив, що нібито джерело, звідки були випущені дрони, - це фура, і вона "заблокована".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало відео, на якому видно, як палає аеродром "Белая" і чути голос голови СБУ Василя Малюка.
 

Варто зазначити, що "Белая" - це важливий для РФ військовий аеродром. Не авіабаза дальньої авіації в Іркутській області, де дислокуються 444-й та 200-й гвардійський, важкі бомбардувальні авіаполки, озброєні літаками Ту-22М3 і 181-ша окрема зведена авіаційна ескадрилья з літаками Ан-12 і Ан-30.

Фото: авіабаза "Белая" у Сибіру (uk.wikipedia.org)

Атака СБУ на аеродроми Росії

Вдень 1 червня дрони СБУ масовано атакували російські аеродроми. Операція зі знищення бомбардувальної авіації в тилу ворога отримала назву "Павутина".

За даними джерел РБК-Україна, відомо про враження більше 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

СБУ сьогодні атакувала відразу по 4 військових аеродроми РФ - літаки палають на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

У мережі також зазначали, що дрони, які атакували аеродром "Оленья" в Мурманській області, були випущені з вантажівки на АЗС.

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