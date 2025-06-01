RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В России подтвердили первую атаку дронов на Сибирь

Фото: дроны впервые атаковали Сибирь 1 июня (wikipedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

В России подтвердили первую атаку дронов на Сибирь 1 июня. Под ударом находилась авиабаза "Белая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Telegram.

"На данный момент известно, что это была атака дронов на воинскую часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске", - написал он.

При этом российский губернатор заявил, что якобы источник, откуда были выпущены дроны, - это фура, и она "заблокирована".

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало видео, на котором видно, как пылает аэродром "Белая" и слышен голос главы СБУ Василия Малюка.

Стоит отметить, что "Белая" - это важный для РФ военный аэродром. Не авиабаза дальней авиации в Иркутской области, где дислоцируются 444-й и 200-й гвардейский, тяжелые бомбардировочные авиаполки, вооруженные самолетами Ту-22М3 и 181-я отдельная сводная авиационная эскадрилья с самолетами Ан-12 и Ан-30.

Фото: авиабаза "Белая" в Сибири (uk.wikipedia.org)

 

Атака СБУ на аэродромы России

Днем 1 июня дроны СБУ массированно атаковали российские аэродромы. Операция по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу врага получила название "Паутина".

По данным источников РБК-Украина, известно о поражении более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более, чем 2 млрд долларов.

СБУ сегодня атаковала сразу по 4 военных аэродрома РФ - самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

В сети также отмечали, что дроны, которые атаковали аэродром "Оленья" в Мурманской области, были выпущены из грузовика на АЗС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияСибирьВойна в Украине