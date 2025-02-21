У Росії підтвердили ліквідацію понад 90 тисяч окупантів в Україні

Так, до кінця третього року війни в Росії на основі відкритих даних вдалося встановити імена 95 026 ліквідованих в Україні окупантів.

Зокрема, ресурс проаналізував, що "тисячі жителів "ДНР" і "ЛНР" були відправлені на фронт за час війни.

"Ті, хто воював і ліквідовані в збройних формуваннях ДНР і ЛНР, зазвичай не включаються в наш поіменний список втрат", - пише видання.

Однак вивчивши опубліковані некрологи та повідомлення про пошук зниклих військових із цих регіонів, автори дійшли висновку, що підрозділи "ДНР" і "ЛНР" могли втратити вбитими від 21 тисячі до 23,5 тисяч осіб.

"Також у нашому списку загиблих зараз 16 171 засуджений, відправлений на війну з колоній. У це число включено тільки тих, чиї судимості ми змогли підтвердити за відкритими джерелами. Насправді загиблих ув'язнених набагато більше", - констатують аналітики.

У підсумку, як резюмується, виходить, що з кожних 10 ліквідованих, які воювали на боці Росії, троє людей - це ув'язнені, а ще двоє - жителі самопроголошених територій Донецької області.