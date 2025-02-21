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Росіяни втратили за добу 1280 солдатів і близько 240 одиниць техніки, - Генштаб

П'ятниця 21 лютого 2025 07:22
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Росіяни втратили за добу 1280 солдатів і близько 240 одиниць техніки, - Генштаб Фото: ЗСУ завдають росіянам великих втрат техніки на фронті (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 20 на 21 лютого армія російських загарбників втратила на війні проти України 1280 солдатів, 12 танків і 4 реактивні системи залпового вогню. Ворог втратив за добу 238 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 864 860 (+1280) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 146 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 130 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 23 462 (+52) од.;
  • РСЗВ - 1295 (+4) од.;
  • засоби ППО - 1080 (+2) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 26 156 (+135) од.;
  • крилатих ракет - 3064 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 38 104 (+143) од.;
  • спеціальної техніки - 3753 (+1) од.

Росіяни втратили за добу 1280 солдатів і близько 240 одиниць техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті та повітряні атаки

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили мали успіх біля Покровська. Однак росіяни також тиснуть у районі Покровська та Великої Новосілки.

В ніч на 21 лютого росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Києві було чути звуки вибухів через роботу ППО по ворожих цілях.

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