Росіяни втратили за добу 1280 солдатів і близько 240 одиниць техніки, - Генштаб
Фото: ЗСУ завдають росіянам великих втрат техніки на фронті (Getty Images)
За останню добу з 20 на 21 лютого армія російських загарбників втратила на війні проти України 1280 солдатів, 12 танків і 4 реактивні системи залпового вогню. Ворог втратив за добу 238 одиниць техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 864 860 (+1280) осіб ліквідовано;
- танків - 10 146 (+12) од.;
- бойових броньованих машин - 21 130 (+18) од.;
- артилерійських систем - 23 462 (+52) од.;
- РСЗВ - 1295 (+4) од.;
- засоби ППО - 1080 (+2) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 26 156 (+135) од.;
- крилатих ракет - 3064 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 38 104 (+143) од.;
- спеціальної техніки - 3753 (+1) од.
Ситуація на фронті та повітряні атаки
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили мали успіх біля Покровська. Однак росіяни також тиснуть у районі Покровська та Великої Новосілки.
В ніч на 21 лютого росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
У Києві було чути звуки вибухів через роботу ППО по ворожих цілях.
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