Росіяни втратили за добу 1280 солдатів і близько 240 одиниць техніки, - Генштаб

За останню добу з 20 на 21 лютого армія російських загарбників втратила на війні проти України 1280 солдатів, 12 танків і 4 реактивні системи залпового вогню. Ворог втратив за добу 238 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та повітряні атаки

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили мали успіх біля Покровська. Однак росіяни також тиснуть у районі Покровська та Великої Новосілки.

В ніч на 21 лютого росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Києві було чути звуки вибухів через роботу ППО по ворожих цілях.

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