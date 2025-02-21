В России подтвердили ликвидацию больше 90 тысяч оккупантов в Украине

Так, к концу третьего года войны в России на основе открытых данных удалось установить имена 95 026 ликвидированных в Украине оккупантов.

В частности, ресурс проанализировал, что "тысячи жителей "ДНР" и "ЛНР" были отправлены на фронт за время войны.

"Воевавшие и ликвидированные в вооруженных формированиях ДНР и ЛНР обычно не включаются в наш поименный список потерь", - пишет издание.

Однако изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске пропавших военных из этих регионов, авторы пришли к выводу, что подразделения "ДНР" и "ЛНР" могли потерять убитыми от 21 тысячи до 23,5 тысяч человек.

"Также в нашем списке погибших сейчас 16 171 осужденный, отправленный на войну из колоний. В это число включены только те, чьи судимости мы смогли подтвердить по открытым источникам. На самом деле погибших заключенных гораздо больше", - констатируют аналитики.

В итоге, как резюмируется, получается, что из каждых 10 ликвидированных, воевавших на стороне России, три человека - это заключенные, а еще два - жители самопровозглашенных территорий Донецкой области.