У Росії підірвали міл-блогера та розробника FPV-дронів

Нагадаємо, у липні у місті Рильськ, що в Курській області РФ, на міні підірвалася автівка зі співробітниками місцевої адміністрації. Росіяни стверджують, що це "була спланована операція".

Такод раніше під Москвою підірвали полковника, який відповідав за снаряди для російської армії.