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Під Москвою підірвали полковника, який відповідав за снаряди для армії РФ, - росЗМІ

20:10 09.06.2026 Вт
2 хв
Цей чиновник безпосередньо пов'язаний з розробками в галузі ракетних двигунів і артилерійських боєприпасів
aimg Анастасія Никончук
Під Москвою підірвали полковника, який відповідав за снаряди для армії РФ, - росЗМІ Фото: Дамір Давидо (росЗМІ)
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Названо ім'я російського військового терориста, який міг загинути внаслідок вибуху, що стався вранці 9 червня під Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ВЧК-ОГПУ, Evocation. і Агентство.

За наявною інформацією, вранці стався вибух, унаслідок якого загинула людина, попередньо ідентифікована як начальник Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ Дамір Давидов. Повідомляється, що він проживав у підмосковній Балашисі.

Біографічні дані

Дамір Давидов народився 4 лютого 1969 року. Дитинство провів у закритому місті Пенза-19 (нині Зарічний), пов'язаному з оборонною промисловістю. Його батько працював на підприємстві, що займалося виробництвом озброєнь.

Давидов-молодший пов'язав свою професійну діяльність із військовою сферою. За наявними даними, він займався розробками в галузі ракетних двигунів і артилерійських боєприпасів, має низку профільних патентів.

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Кар'єра в оборонній сфері

До 2009 року він очолював Центральне випробувальне технічне бюро при одному з великих арсеналів. Надалі його кар'єрне зростання продовжилося, і до 2017 року він обійняв керівну посаду в системі Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ.

Додаткові дані

У відкритих джерелах зазначено, що Давидов тривалий час проходив службу в структурах, пов'язаних із випробуваннями і розробленням озброєнь. Подробиці обставин вибуху, що стався, та офіційні підтвердження його статусу наразі уточнюються.

Прізвище Давидова раніше фігурувало в документах, які в період конфлікту з Міноборони публікував Євген Пригожин. Згідно з цими даними, він входив до числа військових, які відповідають за розподіл боєприпасів у російській армії.

При цьому офіційні російські структури досі не розкривають і не підтверджують особу людини, яка загинула внаслідок інциденту.

Нагадуємо, що російський диктатор теж боїться замаху. У Валдайському районі Новгородської області РФ, поблизу однієї з резиденцій Володимира Путіна, було розміщено оборонні конструкції, аналогічні до тих, які застосовуються на лінії фронту.

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