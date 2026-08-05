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В России подорвали мил-блогера и разработчика FPV-дронов

15:23 05.08.2026 Ср
1 мин
Он не успел сесть в свой автомобиль, который подорвали
aimg Татьяна Степанова
Фото: Владимир Ткачук (росСМИ)

Генерального директора компании "Уралдронзавод", производящей FPV-дроны "Упирь" и автора провоенного российского Telegram-канала "Повернутые на войне" Владимира Ткачука подорвали в собственном авто под Екатеринбургом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, взрыв произошел утром 5 августа в поселке Большой Исток Сисертского округа под Екатеринбургом. Причиной стало срабатывание взрывного устройства, заложенного под автомобиль Mercedes-Benz.

Водитель-озранник Ткачука погиб на месте, а самого мил-блогера забрала "скорая". Он якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщают российские СМИ, Ткачук не успел сесть в автомобиле, поэтому остался жив.

Российские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Напомним, в июле в городе Рыльск, что в Курской области РФ, на мине подорвался автомобиль с сотрудниками местной администрации . Россияне утверждают, что это "была спланированная операция".

Так ранее под Москвой подорвали полковника, отвечавшего за снаряды для русской армии.

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