У Росії під мобілізацію можуть потрапити студенти, - ЗМІ

Студенти приватних ВНЗ у Росії можуть підпасти під нещодавно оголошену мобілізацію. Міністерство освіти та науки РФ готує роз'яснення з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Наразі міністерство освіти веде консультації з цього питання з вищим керівництвом. Поки що в указі президента написано, що (мають відстрочку від призову – ред.) студенти лише державних освітніх організацій", - зазначили у прес-службі відомства.

Нагадаємо, що 21 вересня в Росії була оголошена мобілізація . Також додамо, що в Росії вже кілька губернаторів критикували мобілізацію, також у ряді регіонів її противники почали виходити на протести.

Зокрема, сьогодні оберти набирав бунт у Дагестані, де поліція застосовує стрілянину, щоб розігнати мітингувальників.

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