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У Росії під "атаку" потрапив ще один нафтопереробний завод

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Тверська область, Субота 27 травня 2023 12:21
У Росії під "атаку" потрапив ще один нафтопереробний завод Фото: в Росії під "атаку" потрапив ще один нафтопереробний завод (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії за сьогодні вже вдруге повідомляють про "атаку безпілотників" на нафтопереробний завод. Цього разу в Тверській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Як інформують в мережі, безпілотники нібито прилетіли на станцію неподалік села Єрохіно, яке обслуговує нафтопровід "Дружба".

"Перший БПЛА залетів о 3:15. Він врізався в будівлю маслоцеху, після чого стався вибух - у результаті було пошкоджено дах та стіну будівлі. Другий БПЛА прилетів за півгодини - він упав на землю і вибухнув", - повідомляє Baza.

Пожежу нібито загасили працівники підприємства, а постраждалих "немає".

У Псковській області РФ також "атака" БПЛА

Нагадаємо, сьогодні губернатор Псковської області Михайло Ведерніков також писав про атаку безпілотників на нафтопереробну станцію в регіоні, а саме неподалік від селища Литвинове Невельського району.

За його словами, внаслідок вибуху була пошкоджена адміністративна будівля, а постраждалих немає.

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