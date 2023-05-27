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В России под "атаку" попал еще один нефтеперерабатывающий завод

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Тверская область, Суббота 27 мая 2023 12:21
В России под "атаку" попал еще один нефтеперерабатывающий завод Фото: в России под "атаку" попал еще один нефтеперерабатывающий завод (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В России сегодня уже второй раз сообщают об "атаке беспилотников" на нефтеперерабатывающий завод. В этот раз в Тверской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Как информируют в сети, беспилотники якобы прилетели на станцию недалеко от села Ерохино, которое обслуживает нефтепровод "Дружба".

"Первый БПЛА залетел в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошел взрыв - в результате была повреждена крыша и стена здания. Второй БПЛА прилетел через полчаса - он упал на землю и взорвался", - сообщает Baza.

Пожар якобы потушили работники предприятия, а пострадавших "нет".

В Псковской области РФ также "атака" БПЛА

Напомним, сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников также писал об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающую станцию в регионе, а именно неподалеку от поселка Литвиново Невельского района.

По его словам, в результате взрыва было повреждено административное здание, а пострадавших нет.

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