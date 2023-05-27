В Псковській області РФ жаліються на атаку БПЛА. Пошкоджено будівлю нафтопроводу

В Псковській області Росії, неподалік від селища Литвинове Невельського району, заявили про атаку двох БПЛА.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Псковської області Михайла Ведернікова.

"Сьогодні рано вранці внаслідок вибуху пошкоджено адміністративну будівлю нафтопроводу поблизу дер. Литвинове Невельського району. Постраждалих немає.

Наразі на місці події працюють оперативні служби", - пише Ведерніков.

Як відзначив пізніше губернатор, за попередніми даними, адмінбудівлю було нібито пошкоджено внаслідок атаки двох БПЛА.

Вибухи на території Росії

Варто відзначити, що за останні місяці атаки безпілотників й вибухи на території Росії стали звичним явищем.

Найбільше страждає Бєлгородська область, в якій регулярно жаліються на нібито обстріли або ж роботу БПЛА. Наприклад, нещодавно губернатор регіону В'ячеслав Гладков повідомив про скинуту вибухівку безпілотником на будівлю "Газпрому".

Тим часом легіон "Свобода Росії" та "Російській добровольчий корпус" (РДК) заявили про операцію у Бєлгородській області для звільнення регіону від путінського режиму.