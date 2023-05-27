ua ru
Сб, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Псковській області РФ жаліються на атаку БПЛА. Пошкоджено будівлю нафтопроводу

Новость на русском →
Субота 27 травня 2023 10:34
В Псковській області РФ жаліються на атаку БПЛА. Пошкоджено будівлю нафтопроводу Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Псковській області Росії, неподалік від селища Литвинове Невельського району, заявили про атаку двох БПЛА.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Псковської області Михайла Ведернікова.

"Сьогодні рано вранці внаслідок вибуху пошкоджено адміністративну будівлю нафтопроводу поблизу дер. Литвинове Невельського району. Постраждалих немає.
Наразі на місці події працюють оперативні служби", - пише Ведерніков.

Як відзначив пізніше губернатор, за попередніми даними, адмінбудівлю було нібито пошкоджено внаслідок атаки двох БПЛА.

Вибухи на території Росії

Варто відзначити, що за останні місяці атаки безпілотників й вибухи на території Росії стали звичним явищем.

Найбільше страждає Бєлгородська область, в якій регулярно жаліються на нібито обстріли або ж роботу БПЛА. Наприклад, нещодавно губернатор регіону В'ячеслав Гладков повідомив про скинуту вибухівку безпілотником на будівлю "Газпрому".

Тим часом легіон "Свобода Росії" та "Російській добровольчий корпус" (РДК) заявили про операцію у Бєлгородській області для звільнення регіону від путінського режиму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Надбавки до пенсії, тарифи на світло та воду: що зміниться в Україні з 1 червня
Надбавки до пенсії, тарифи на світло та воду: що зміниться в Україні з 1 червня
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром