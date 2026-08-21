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Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

В Росії під атаку потрапив НПЗ, виникла велика пожежа (фото, відео)

08:48 21.08.2026 Пт
2 хв
НПЗ забезпечує потреби армії
aimg Олена Чупровська
Фото: пожежа у Пермі 21 серпня ( t.me mchs_official)

У російській Пермі атакували нафтопереробний завод. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що відомо про атаку

У російській Пермі попередньо атаковано нафтопереробний завод.

На підприємстві продовжує вирувати пожежа після удару. Місцеві мешканці вже публікують у соцмережах відео з кадрами вогню та диму над заводом.

Під удар потрапив нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Офіційні деталі щодо масштабів пошкоджень поки не розголошуються.

Місцева влада звітує лише про кількість збитих українських дронів. Рейси в аеропорту призупинили.

Що відомо про завод

"Лукойл-Пермнафтооргсинтез" входить до групи компанії "Лукойл" і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.

  • потужність заводу становить понад 13 мільйонів тонн нафти на рік;
  • підприємство випускає широкий асортимент нафтопродуктів, зокрема бензин та дизельне пальне;
  • завод забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії.

Фото: наслідки обстрілу Пермі (t.me/exilenova_plus)

Це підприємство вже неодноразово ставало ціллю атак дронів протягом 2026 року.

Тим часом у Підмосков'ї після масованої атаки дронів без світла залишилися близько 10 тисяч людей.

Мер Москви заявляв, що в бік області летіли сотні безпілотників, десятки з яких збили над регіоном.

Як повідомляло РБК-Україна, українським чиновникам приписують план атакувати московські аеропорти тисячами дронів.

За даними видання, президент Володимир Зеленський спершу висловлював побоювання щодо цього плану, а згодом підготовку до нього призупинили.

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