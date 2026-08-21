В России под атаку попал НПЗ, возник большой пожар (фото, видео)

В российской Перми атаковали нефтеперерабатывающий завод. На предприятии загорелся масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
В российской Перми предварительно атакован нефтеперерабатывающий завод.
На предприятии продолжает бушевать пожар после удара. Местные жители уже публикуют в соцсетях видео с кадрами огня и дыма над заводом.
Под удар попал нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез". Официальные детали по масштабам повреждений пока не разглашаются.
Местные власти отчитываются лишь о количестве сбитых украинских дронов. Рейсы в аэропорту приостановили.
"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" входит в группу компании "Лукойл" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.
Это предприятие уже неоднократно становилось целью атак дронов в течение 2026 года.
Тем временем в Подмосковье после массированной атаки дронов без света остались около 10 тысяч человек .
Мэр Москвы заявлял, что в сторону области летели сотни беспилотников, десятки из которых были сбиты над регионом.
Как сообщало РБК-Украина, украинским чиновникам приписывают план атаковать московские аэропорты тысячами дронов.
По данным издания, президент Владимир Зеленский сначала высказывал опасения по поводу этого плана, а впоследствии подготовку к нему приостановили.