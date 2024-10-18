У Росії перекинулося вантажне судно "Григорій Ловцов"

Унаслідок інциденту семеро членів екіпажу опинилися у воді.

Троє моряків були врятовані суднами, що підійшли, проте доля ще чотирьох залишається невідомою. За іншими даними, двоє людей загинули, одного вдалося витягти з води і доправити в лікарню.

На місці події тривають активні пошуково-рятувальні роботи, в яких задіяно два буксири і рятувальне судно. Сахалінська транспортна прокуратура почала перевірку за фактом події.