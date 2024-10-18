В России перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов"

У берегов российского Сахалина произошло ЧП с грузовым судном "Григорий Ловцов", перевозившим щебень и песок. Корабль перевернулся недалеко от Корсаковского района во время перегрузки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
В результате инцидента семеро членов экипажа оказались в воде.
Трое моряков были спасены подошедшими судами, однако судьба еще четырех остается неизвестной. По другим данным, двое человек погибли, одного удалось извлечь из воды и доставить в больницу.
На месте происшествия ведутся активные поисково-спасательные работы, в которых задействованы два буксира и спасательное судно. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.
Около месяца назад в Амурской области, Россия, произошла катастрофа с вертолетом Robinson R66. На борту находился владелец золотодобывающей компании ООО "Хергу".
Также, 10 октября поступила информация о крушении учебно-боевого самолета Як-130. Инцидент произошел на границе Калмыкии и Волгоградской области во время тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться и выжил.
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