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В России перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов"

Иллюстративное фото (t.me/shot_shot)
Автор: Валерия Полищук

У берегов российского Сахалина произошло ЧП с грузовым судном "Григорий Ловцов", перевозившим щебень и песок. Корабль перевернулся недалеко от Корсаковского района во время перегрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В результате инцидента семеро членов экипажа оказались в воде.

Трое моряков были спасены подошедшими судами, однако судьба еще четырех остается неизвестной. По другим данным, двое человек погибли, одного удалось извлечь из воды и доставить в больницу.

На месте происшествия ведутся активные поисково-спасательные работы, в которых задействованы два буксира и спасательное судно. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

ЧП в России

Около месяца назад в Амурской области, Россия, произошла катастрофа с вертолетом Robinson R66. На борту находился владелец золотодобывающей компании ООО "Хергу".

Также, 10 октября поступила информация о крушении учебно-боевого самолета Як-130. Инцидент произошел на границе Калмыкии и Волгоградской области во время тренировочного полета. Пилот успел катапультироваться и выжил.

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