У Росії перекинулося вантажне судно "Григорій Ловцов"

Біля берегів російського Сахаліну сталася надзвичайна подія з вантажним судном "Григорій Ловцов", що перевозило щебінь і пісок. Корабель перекинувся недалеко від Корсаківського району під час перевантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал SHOT.

Унаслідок інциденту семеро членів екіпажу опинилися у воді. Троє моряків були врятовані суднами, що підійшли, проте доля ще чотирьох залишається невідомою. За іншими даними, двоє людей загинули, одного вдалося витягти з води і доправити в лікарню. На місці події тривають активні пошуково-рятувальні роботи, в яких задіяно два буксири і рятувальне судно. Сахалінська транспортна прокуратура почала перевірку за фактом події.