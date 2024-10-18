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У Росії перекинулося вантажне судно "Григорій Ловцов"

П'ятниця 18 жовтня 2024 09:37
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У Росії перекинулося вантажне судно "Григорій Ловцов" Ілюстративне фото (t.me/shot_shot)
Автор: Валерія Поліщук

Біля берегів російського Сахаліну сталася надзвичайна подія з вантажним судном "Григорій Ловцов", що перевозило щебінь і пісок. Корабель перекинувся недалеко від Корсаківського району під час перевантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал SHOT.

Унаслідок інциденту семеро членів екіпажу опинилися у воді.

Троє моряків були врятовані суднами, що підійшли, проте доля ще чотирьох залишається невідомою. За іншими даними, двоє людей загинули, одного вдалося витягти з води і доправити в лікарню.

На місці події тривають активні пошуково-рятувальні роботи, в яких задіяно два буксири і рятувальне судно. Сахалінська транспортна прокуратура почала перевірку за фактом події.

У Росії перекинулося вантажне судно &quot;Григорій Ловцов&quot;

НП у Росії

Близько місяця тому в Амурській області, Росія, сталася катастрофа з вертольотом Robinson R66. На борту був власник золотодобувної компанії ТОВ "Хергу".

Також, 10 жовтня надійшла інформація про аварії навчально-бойового літака Як-130. Інцидент стався на кордоні Калмикії та Волгоградської області під час тренувального польоту. Пілот встиг катапультуватись і вижив.

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