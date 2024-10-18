В России перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов"

У берегов российского Сахалина произошло ЧП с грузовым судном "Григорий Ловцов", перевозившим щебень и песок. Корабль перевернулся недалеко от Корсаковского района во время перегрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В результате инцидента семеро членов экипажа оказались в воде.

Трое моряков были спасены подошедшими судами, однако судьба еще четырех остается неизвестной. По другим данным, двое человек погибли, одного удалось извлечь из воды и доставить в больницу.

На месте происшествия ведутся активные поисково-спасательные работы, в которых задействованы два буксира и спасательное судно. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.