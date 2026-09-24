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Україна вгатила ще по двох нафтобазах у Росії

11:59 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Україна вгатила ще по двох нафтобазах у Росії Фото: У Росії знову вирують пожежі (mchs_official)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Минулої ночі Сили оборони України завдали ударів по нафтобазах у найбільших регіонах Південного федерального округу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Exilenova+ та заяву губернатора Ростовської області Юрія Слюсара.

Згідно з останніми даними, у Ростовській області "внаслідок падіння уламків БпЛА" було пошкоджено адміністративні будівлі нафтобази в Кагальницькому районі.

Цю інформацію вже офіційно підтвердив місцевий губернатор Слюсар.

Він стверджує, що українська атака не призвела до пожежі, а також додав, що ніхто не постраждав.

За словами Слюсара, російська ППО нібито встигла знищити безпілотники в Таганрозі та Неклинівському районі.

Окрім того, повідомляється, що під нові удари Сил оборони потрапив Краснодарський край.

В оперативному штабі регіону визнали, що "через падіння уламків БпЛА" виникла пожежа на території одного з підприємств у Дінському районі.

Як вдалося дізнатися моніторинговому каналу Exilenova+, йдеться про нафтобазу в станиці Новотитарівській.

Вранці 24 вересня Міністерство оборони Росії заявило про 40 знешкоджених українських безпілотників над переліченими регіонами.

У МО РФ додали, що ЗСУ також атакували Брянську, Бєлгородську, Курську, Тверську області та окупований Крим.

Раніше РБК-Україна розповідало, як сили ППО відбивали нову масовану атаку РФ 24 вересня та скільки цілей змогли знищити.

Окрім того, відомо, як наразі розвивається ситуація на фронті - ЗСУ мають нові успіхи одразу в трьох областях.

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