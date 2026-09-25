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В России горят сразу два НПЗ после ударов Сил обороны

13:42 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
В России горят сразу два НПЗ после ударов Сил обороны Фото: в России горят два НПЗ после ударов Сил обороны (t.me mchs_official)
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Силы обороны Украины нанесли удары по двум российским нефтеперерабатывающим заводам и радиолокационным станциям врага в течение 24 сентября и в ночь на 25 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Украинские защитники поразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенный в городе Пермь. На территории объекта зафиксирован пожар.

Мощность переработки предприятия составляет ориентировочно 13 миллионов тонн нефти в год. Завод производит топливо и другую нефтепродукцию, а также активно задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ горюче-смазочными материалами.

Кроме того, Силы обороны атаковали "Новошахтинский" НПЗ в Ростовской области, где после попаданий также вспыхнул пожар.

Мощность переработки этого предприятия составляет около 7,5 миллиона тонн нефти в год. Он является одним из важных поставщиков нефтепродуктов на юге РФ и участвует в обеспечении российской армии.

Кроме того, в районе Новошахтинска украинские военные поразили две вражеские радиолокационные станции. Речь идет о системах 64Л6 "Гамма-С1" и 39Н6 "Каста-2Е2".

"Работа по ключевым военным и инфраструктурным целям российского агрессора продолжается", - подчеркнул Генштаб ВСУ.

Напомним, в ночь на 25 сентября беспилотники атаковали несколько регионов России. Взрывы раздались в районах Сочи, Воронежа, Ульяновска и Перми. Среди целей оказались нефтеперерабатывающие заводы, а также предприятие концерна "Алмаз-Антей".

Кроме того, прошлой ночью Силы обороны Украины нанесли удары по нефтебазам в крупнейших регионах Южного федерального округа РФ.

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