В России горят сразу два НПЗ после ударов Сил обороны
Силы обороны Украины нанесли удары по двум российским нефтеперерабатывающим заводам и радиолокационным станциям врага в течение 24 сентября и в ночь на 25 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.
Украинские защитники поразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенный в городе Пермь. На территории объекта зафиксирован пожар.
Мощность переработки предприятия составляет ориентировочно 13 миллионов тонн нефти в год. Завод производит топливо и другую нефтепродукцию, а также активно задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ горюче-смазочными материалами.
Кроме того, Силы обороны атаковали "Новошахтинский" НПЗ в Ростовской области, где после попаданий также вспыхнул пожар.
Мощность переработки этого предприятия составляет около 7,5 миллиона тонн нефти в год. Он является одним из важных поставщиков нефтепродуктов на юге РФ и участвует в обеспечении российской армии.
Кроме того, в районе Новошахтинска украинские военные поразили две вражеские радиолокационные станции. Речь идет о системах 64Л6 "Гамма-С1" и 39Н6 "Каста-2Е2".
"Работа по ключевым военным и инфраструктурным целям российского агрессора продолжается", - подчеркнул Генштаб ВСУ.
Напомним, в ночь на 25 сентября беспилотники атаковали несколько регионов России. Взрывы раздались в районах Сочи, Воронежа, Ульяновска и Перми. Среди целей оказались нефтеперерабатывающие заводы, а также предприятие концерна "Алмаз-Антей".
Кроме того, прошлой ночью Силы обороны Украины нанесли удары по нефтебазам в крупнейших регионах Южного федерального округа РФ.