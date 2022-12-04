У Росії падає підтримка війни. Британська розвідка оцінила, чи впорається з цим Кремль

Британські розвідники посилаються на російське ЗМІ, яке опублікувало дані, зібрані Федеральною службою охорони Росії.

Згідно з опитуванням, 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною, і лише 25% стверджують, що підтримують продовження конфлікту.

Британці зазначають, ці результати узгоджуються з окремим опитуванням у жовтні 2022 року, де 57% респондентів повідомили, що виступають за переговори, а хоча ще в квітні 2022 року близько 80% росіян заявляли про підтримку "спецоперації".

Зазначається, що попри зусилля російської влади здійснити повсюдний контроль над інформаційним середовищем, конфлікт стає все більш відчутним для багатьох росіян після "часткової мобілізації", оголошеної Путіним у вересні 2022 року.

"Оскільки Росія навряд чи досягне серйозних успіхів на полі бою в найближчі кілька місяців, підтримувати навіть мовчазне схвалення війни серед населення, ймовірно, буде дедалі складніше для Кремля", - підсумували в розвідці Британії.

Нагадаємо, раніше російське видання "Медуза" опублікувало дані опитування, проведені в РФ, за підсумками якого визначили, що за переговори з Україною зараз виступають близько 55% росіян.

Про те, що в Росії скорочується кількість прихильників продовження воєнних дій ми писали також і раніше. Опитування доводять, що пік підтримки військових дій РФ припав на березень - квітень 2022 року, а до осені почав плавно знижуватися.

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