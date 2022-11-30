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Підтримка війни падає. Більше половини росіян за переговори з Україною, - ЗМІ

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Росія, Середа 30 листопада 2022 16:10
Підтримка війни падає. Більше половини росіян за переговори з Україною, - ЗМІ Фото: у Росії знижується рівень підтримки війни (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російська влада помітила зниження суспільної підтримки війни на тлі постійних поразок на фронті та мобілізації. За даними опитування, за переговори з Україною зараз виступають близько 55% росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.

Як передає видання, у Росії на замовлення Кремля ФСО провели чергове закрите соцопитування. За його даними, за мирні переговори з Україною зараз виступають близько 55% росіян, а за продовження війни лише 25%.

Зазначено, що ці цифри загалом збігаються з результатами жовтневого опитування "Левада-Центру", єдиного великого незалежного соціологічного центру у Росії. У цьому звіті "за" та "швидше, за" мирні переговори виступили 57% респондентів; "за" та "швидше, за" продовження бойових дій - 27%.

При цьому, судячи з закритих соцопитування ФСО, ставлення росіян до війни різко погіршилося саме останнім часом. Ще у липні 2022 року опитування показували, що за мир з Україною виступають лише 30% росіян. З цієї причини російська влада планує обмежити кількість відкритих опитувань на цю тему.

Повідомляється, що кількість росіян, які виступають за переговори з Україною, почала швидко зростати після оголошення мобілізації 21 вересня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на початку листопада на замовлення Кремля у російських регіонах провели соцопитування щодо ставлення росіян до війни в Україні. Дані фокус-груп чітко свідчать про те, що росіяни "не відчувають оптимізму щодо свого майбутнього та майбутнього країни".

Також раніше ми писали, що у Росії скорочується кількість прихильників продовження воєнних дій в Україні. Пік підтримки військових дій припав на березень - квітень 2022 року, а до осені почав плавно знижуватися.

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