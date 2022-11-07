У Росії скорочується кількість прихильників війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитувань незалежних проектів Russian Field та "Хроніки".

Згідно з опитуваннями, пік підтримки військових дій припав на березень - квітень 2022 року, а до осені почав плавно знижуватися. За результатами вересневого опитування Russian Field, у Росії значно зменшилася "партія війни" (з 25% до 16%) та трохи збільшилася "партія миру" (з 23% до 27%). Більшість росіян заявили, що довіряють керівництву країни і готові підтримати його як у новому наступі, так і в припиненні військових дій.

Зазначатьєся, що найбільш критично до війни ставляться жінки, молодь та люди з низьким рівнем доходу.

За даними Russian Field, серед тих, хто підтримує вторгнення, лише половина вважає, що війна була потрібна. Опитування "Хронік" показало, що серед прихильників війни лише близько третини готові тим чи іншим чином особисто в ній брати участь, наприклад, жертвувати гроші на потреби армії.

Згідно з опитуваннями ФОМ, ВЦВГД та "Левада-центру" близько 70-80% росіян підтримують війну в Україні, анексію українських територій, а також особисто президента Володимира Путіна.

Зазначимо, що результати соціологічних досліджень в умовах військової цензури та репресій не можна вважати цілком достовірними.