В России падает поддержка войны. Британская разведка оценила, справится ли с этим Кремль

Британские разведчики ссылаются на российское СМИ, опубликовавшее данные, собранные Федеральной службой охраны России.

Согласно опросу, 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и только 25% утверждают, что поддерживают продолжение конфликта.

Британцы отмечают, что эти результаты согласовываются с отдельным опросом в октябре 2022 года, где 57% респондентов сообщили, что выступают за переговоры, а хотя еще в апреле 2022 года около 80% россиян заявляли о поддержке "спецоперации".

Отмечается, что, несмотря на усилия российских властей осуществить повсеместный контроль над информационной средой, конфликт становится все более ощутимым для многих россиян после "частичной мобилизации", объявленной Путиным в сентябре 2022 года.

"Поскольку Россия вряд ли добьется серьезных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения, вероятно, будет все сложнее для Кремля", - подытожили в разведке Британии.

Напомним, ранее российское издание "Медуза" опубликовало данные опроса, проведенные в РФ, по итогам которого определили, что за переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% россиян.

О том, что в России сокращается количество сторонников продолжения военных действий, мы писали также и раньше. Опросы доказывают, что пик поддержки военных действий РФ пришелся на март - апрель 2022 года, а к осени начал плавно снижаться.

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