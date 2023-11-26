У Росії оголосили у розшук прес-секретаря Meta

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук речника американського технологічного гіганта Meta Енді Стоуна. Причина додавання його до списку розшукуваних не вказана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Стоун "перебуває в розшуку за статтею Кримінального кодексу РФ", - цитує видання інформацію з бази даних міністерства. Причина внесення Стоуна до списку не вказується, зазначають журналісти.

У 2022 році, після повного вторгнення Росії в Україну, Москва офіційно визнала американську технокомпанію, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, "терористичною та екстремістською" організацією.

" Це відкрило двері для серйозніших судових процесів проти його користувачів у країні", - пише Politico.

Західні соціальні медіа-платформи, такі як Facebook, Instagram і X (раніше відомі як Twitter), були заборонені в Росії і доступні в країні лише через VPN.

Розшук в РФ