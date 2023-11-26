У Росії оголосили у розшук прес-секретаря Meta
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук речника американського технологічного гіганта Meta Енді Стоуна. Причина додавання його до списку розшукуваних не вказана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Стоун "перебуває в розшуку за статтею Кримінального кодексу РФ", - цитує видання інформацію з бази даних міністерства. Причина внесення Стоуна до списку не вказується, зазначають журналісти.
У 2022 році, після повного вторгнення Росії в Україну, Москва офіційно визнала американську технокомпанію, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, "терористичною та екстремістською" організацією.
"Це відкрило двері для серйозніших судових процесів проти його користувачів у країні", - пише Politico.
Західні соціальні медіа-платформи, такі як Facebook, Instagram і X (раніше відомі як Twitter), були заборонені в Росії і доступні в країні лише через VPN.
Розшук в РФ
Зазначимо, що оголошення у розшук "неугодних" у Росії звичайна практика. Наприклад, після того, як у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, у базі розшуку МВС Росії фігурують декілька суддів МКС, зокрема Росаріо Сальваторе Айтала та Томоко Акане. Крім того, слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмад Хана, суддів Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали і Серхіо Херардо Угальде Годінеса.
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