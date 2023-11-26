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В России объявили в розыск пресс-секретаря Meta

Европа, Воскресенье 26 ноября 2023 18:06
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В России объявили в розыск пресс-секретаря Meta Фото: в России объявили в розыск пресс-секретаря Meta Энди Стоуна (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство внутренних дел России объявило в розыск спикера американского технологического гиганта Meta Энди Стоуна. Причина добавления его в список разыскиваемых не указана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Стоун "находится в розыске по статье Уголовного кодекса РФ", - цитирует издание информацию в базе данных министерства. Причина внесения Стоуна в список не указывается, отмечают журналисты.

В 2022 году, после полного вторжения России в Украину, Москва официально признала американскую технокомпанию, владеющую Facebook, Instagram и WhatsApp, "террористической и экстремистской" организацией.

"Это открыло двери для более серьезных судебных процессов против его пользователей в стране", - пишет Politico.

Западные социальные медиа-платформы, такие как Facebook, Instagram и X (ранее известные как Twitter), были запрещены в России и доступны в стране только через VPN.

Розыск в РФ

Отметим, что объявление в розыск "неугодных" в России обычная практика. К примеру, после того, как в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, в базе розыска МВД России фигурируют несколько судий МУС, в частности Росарио Сальваторе Айтала и Томоко Аканэ. Кроме того, следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, судий Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

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