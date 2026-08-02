У Росії офіційно благословляють війну: РПЦ затвердила щонайменше 12 молитов

Російська православна церква дедалі активніше інтегрує війну у свої богослужбові тексти. Наразі офіційно затверджено щонайменше 12 молитов, які виправдовують агресію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Як зазначили у ЦПД, до початку повномасштабного вторгнення риторика РПЦ щодо війни була більш завуальованою та містила заклики "до миру". Водночас із 2022 року, як звертають увагу російські дослідники, мілітаризація церковних текстів стала відкритою.

За даними Центру, ключовою є обов'язкова молитва "про Святу Русь", яка містить прохання про перемогу Росії. Її читають у кожному храмі РПЦ, а священників, які відмовляються виголошувати цей текст, можуть позбавити сану.

Крім того, синод РПЦ затверджує нові молитви для російських військових, їхніх матерів та інших категорій.

На фронті, згідно з повідомленням, також поширюють неофіційні тексти, зокрема молитву про "архістратига Володимира", у якій президента РФ Володимира Путіна прирівнюють до архангела Михаїла.

"Системне нав'язування Z-молитв наочно демонструє, що РПЦ є виключно пропагандистським інститутом Кремля Її діяльність не має жодного стосунку до духовності чи християнської етики", - підсумували в ЦПД.