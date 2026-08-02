В России официально благословляют войну: РПЦ утвердила не менее 12 молитв

Русская православная церковь все активнее интегрирует войну в свои богослужебные тексты. Пока официально утверждены по меньшей мере 12 молитв, которые оправдывают агрессию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Как отметили в ЦПД, до начала полномасштабного вторжения риторика РПЦ по поводу войны была более завуалирована и содержала призывы "к миру". В то же время, с 2022 года, как обращают внимание российские исследователи, милитаризация церковных текстов стала открытой.

По данным Центра, ключевой является обязательная молитва "о Святой Руси", которая содержит просьбу о победе России. Ее читают в каждом храме РПЦ, а священников, отказывающихся произносить этот текст, могут лишить сана.

Кроме того, синод РПЦ утверждает новые молитвы для русских военных, их матерей и других категорий.

На фронте, согласно сообщению, также распространяют неофициальные тексты, в частности, молитву об "архистратиге Владимире", в которой президента РФ Владимира Путина приравнивают к архангелу Михаилу.

"Системное навязывание Z-молитв наглядно демонстрирует, что РПЦ является исключительно пропагандистским институтом Кремля. Ее деятельность не имеет никакого отношения к духовности или христианской этике", - подытожили в ЦПД.