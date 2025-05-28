В Росії офіцерів навчають правилам поводження з мобілізованими "зеками", - ГУР

На тлі зростання чисельності в'язнів у складі російської армії Росія ініціювала кампанію з адаптації командного складу до специфіки роботи з кримінальним контингентом.

"У підрозділах міноборони рф поширюють методичні матеріали, створені для проведення виховної роботи із "зеками". У посібниках замполітів навчають розшифровувати тюремні татуювання, аналізувати клички та ієрархію "на зоні", пояснюють правила поведінки з "авторитетами" тощо", - пише ГУР.

Фото: в Росії офіцерів навчають правилам поводження з мобілізованими "зеками" (Getty Images)

Як відзначають автори методичок, звичні механізми управління в таких колективах не працюють, у зв'язку з чим для побудови дисципліни офіцерам необхідно шукати окремий підхід до "зеків".

"Збільшення кількості “зеків” у лавах російських окупаційних сил призвела до зростання кількості внутрішніх конфліктів і збройних сутичок між в’язнями й іншими групами військових, які беруть участь у злочинній війні проти України", - додає ГУР.