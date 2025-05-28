В России офицеров обучают правилам обращения с мобилизованными "зеками", - ГУР

На фоне роста численности заключенных в составе российской армии Россия инициировала кампанию по адаптации командного состава к специфике работы с уголовным контингентом.

"В подразделениях минобороны рф распространяют методические материалы, созданные для проведения воспитательной работы с "зеками". В пособиях замполитов учат расшифровывать тюремные татуировки, анализировать клички и иерархию "на зоне", объясняют правила поведения с „авторитетами“ и т.д.", - пишет ГУР.



Фото: в России офицеров обучают правилам обращения с мобилизованными "зеками" (Getty Images)

Как отмечают авторы методичек, привычные механизмы управления в таких коллективах не работают, в связи с чем для построения дисциплины офицерам необходимо искать отдельный подход к "зэкам".

"Увеличение количества "зэков" в рядах российских оккупационных сил привело к росту количества внутренних конфликтов и вооруженных столкновений между заключенными и другими группами военных, участвующих в преступной войне против Украины", - добавляет ГУР.