Експерт оцінив, чи зможе армія РФ якісно посилитися за рахунок в'язнів і боржників

В'язні на війні особливо не розглядаються як регулярні сили, які можуть проводити загальновійськові операції. Вони є солдатами першої лінії, завданням яких є викликати вогонь, перетягувати боєкомплекти та бути прикриттям для навчених російських військ.

"Вони (росіяни - ред.) у 2023-2024 роках на контракт підтягали в межах 35-40 тисяч людей в місяць. Якщо ми множимо на 12 місяців, то ми мали 400-500 тисяч. І якщо навіть ці цифри додати, то ми бачимо, що воно сумарно буде десь так само", - сказав Тимочко.

Однак він зазначив, що за 2024 рік у росіян суттєво зросли втрати. Вони зараз максимум, що можуть, це "виходити в мінімум по втратах".

"Якщо, умовно кажучи, вони на місяць втрачають до 40 тисяч, а можуть відмобілізувати 35 тисяч, то з однієї сторони для нас цифра в 5 тисяч здається непомітної по лінії фронту. Але це те, що б'є на нарощування потенціалу", - вважає експерт.

За його словами, якщо окупанти спробують вийти на рівень якогось пікового місяця 2024 року, то це означає, що їм вже треба призивати на місяць 45-50 тисяч, щоб вивести різницю в нуль і хоча б на 5-6 тисяч збільшувати.

"Були в них сподівання у Курській області, що на момент підготовки північнокорейських солдатів вони там теж використають, чи наростять північнокорейський потужний ресурс, але бачимо, що цього теж не відбулося. Переломного моменту, на який сподівалися росіяни, не відбулося", - нагадав Тимочко.

Він зазначив, що при теперішньому максимумі російських військ, який вони задіяли, наявних силах, засобах і ресурсах, окупанти мають тактичні успіхи, але зазнають стратегічних втрат.

Для того, щоб вони досягли оперативних успіхів, їм потрібно наростити як людський, так і військовий потенціал. Тому що їхня мобілізаційна пропускна здатність теж цього не видає.

"А якщо ми говоримо по в'язнів, пригадую, що ще минулого року російська пенітенціарна система знизила від 10 до 30% виробництво продукції, зокрема в лісозаготівлі та інших напрямках. А якщо ми враховуємо, що як правило безоплатна праця в'язнів працювала на оборонку, то різке зниження в'язнів в тюрмах призводить до зниження певних держзамовлень", - додав експерт.

З іншого боку, як зазначив Тимочко, в'язні на війні особливо зараз не розглядаються як регулярні сили, які можуть проводити загальновійськові операції.

"Вони є солдати першої лінії, завданням яких є викликати вогонь, бути так званими верблюдами, тобто перетягувати боєкомплект на собі, і бути прикриттям для дійсно навчених російських військ", - підкреслив військовий експерт.