У Росії обвалився стратегічний міст з вантажним потягом (фото)

Обвал стався сьогодні о 05:10 на перегоні Черемуха - Віледь. Рух ділянкою повністю перекрито.

Попередньо розглядають версію диверсії, але офіційного підтвердження поки немає.

Обвалений міст є частиною Печорської залізничної магістралі. Це важливий транспортний коридор: ним ідуть пасажирські та вантажні поїзди до північних регіонів Росії.

Через руйнування моста порушилася залізнична логістика.

Нагадаємо, 10 листопада в Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та Росії.

Це перші такі зустрічі з лютого, вони триватимуть два дні.