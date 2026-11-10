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У Росії обвалився стратегічний міст з вантажним потягом (фото)

14:20 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: у РФ обвалився міст (exilenova_plus/34338)

Рано вранці в Архангельській області Росії обвалився проліт залізничного мосту через річку Віледь. Кілька вагонів вантажного потяга зійшли з рейок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exilenova.

Обвал стався сьогодні о 05:10 на перегоні Черемуха - Віледь. Рух ділянкою повністю перекрито.

Попередньо розглядають версію диверсії, але офіційного підтвердження поки немає.

Обвалений міст є частиною Печорської залізничної магістралі. Це важливий транспортний коридор: ним ідуть пасажирські та вантажні поїзди до північних регіонів Росії.

Через руйнування моста порушилася залізнична логістика.

Нагадаємо, 10 листопада в Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та Росії.

Це перші такі зустрічі з лютого, вони триватимуть два дні.

Як повідомляло РБК-Україна, США обговорюють ідею змінити межі областей України.

За даними The Economist, так Росія могла б заявити про повний контроль над Донеччиною та Луганщиною, а Київ не віддав би міст, які утримує.

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