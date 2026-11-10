США обговорюють зміну меж областей України заради поступок Путіну, - ЗМІ

США обговорюють ідею змінити межі областей України. Так Росія могла б заявити про повний контроль над Донеччиною та Луганщиною, а Київ не віддав би міста, які утримує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist .

За даними людей, причетних до переговорів, американці вже запропонували кілька суперечливих поступок, щоб схилити главу Кремля Володимира Путіна до угоди. Одна з ідей - перемалювати адміністративні межі областей України.

Йдеться про Луганську та Донецьку області, які Росія прагне захопити повністю. Якщо змінити їхні межі, вона зможе заявити про повний контроль над цими регіонами. При цьому Україна не віддавала б міст, які залишаються під її контролем.

Які ще поступки пропонують Росії

Інша поступка - повернути Росію на європейські енергетичні ринки. Це суперечить новому закону Євросоюзу. Україна та її європейські партнери проти.

"Жодного шансу, що ми на це погодимося, поки триває війна", - заявив український посадовець.

Тристоронні переговори Росії, України та США мають розпочатися 10 листопада в Абу-Дабі. Це перші такі переговори з лютого. Вони триватимуть два дні.

Люди, обізнані з перебігом розмов, кажуть, що Росія виявляє незвичну гнучкість, зокрема щодо припинення бойових дій на нинішніх лініях фронту. Вона з'явилася після того, як американські переговорники запропонували розширити розмову до безпеки Європи.

Критики вважають, що так Росія отримала можливість висувати нові вимоги, які неможливо виконати. На їхню думку, вона продовжить війну, а сама імітуватиме переговори. Американські посадовці стверджують, що ці пропозиції підтримують європейські партнери та НАТО.

Чому Трамп поспішає

Мало хто вірить, що відкрилося вікно для серйозної дипломатії. Проте співрозмовники в США та Україні кажуть, що серйозна поразка президента США Дональда Трампа на проміжних виборах додала процесу терміновості.

У січні демократи отримають більшість в обох палатах Конгресу. Для головних переговорників Трампа - спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера - це жорсткий дедлайн. Вони можуть невдовзі зіткнутися з розслідуваннями через можливий конфлікт інтересів.

Українські переговорники приватно скептично оцінюють шанси на прорив. Проте їм наказали підходити до розмов без упереджень, щоб не дратувати Трампа. В Україні не вірять, що Путін готовий підписати повну мирну угоду до завершення російської зимової кампанії.

"Можливо, це їхній план Б, поки вони виконують план А", - каже високопосадовець в Україні.

Найскладніше питання, як і раніше, - гарантії безпеки. Без них Україна заявляє, що не може припинити бої. За словами американських переговорників, Путін міг би погодитися на гарантію від США на кшталт статті 4 або 5 НАТО. Це обіцянка консультацій, якщо Україні щось загрожуватиме, або захисту, якщо на неї нападуть. Українці сумніваються, що Трамп виконає такі гарантії.

Росія не показує готовності прийняти багатонаціональні сили підтримки в Україні. Вона також не відмовилася від вимог, щоб Україна оголосила нейтралітет і скоротила армію.

Нагадаємо, українська делегація розпочала роботу в Абу-Дабі із зустрічі з представниками США та європейських партнерів.

За словами голови Служби зовнішньої розвідки України Рустема Умєрова, до неї долучилися представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Європейської комісії.