В России рухнул стратегический мост с грузовым поездом (фото)

Обвал произошел сегодня в 05:10 на перегоне Черемуха - Виледь. Движение по участку полностью перекрыто.

Предварительно рассматривают версию диверсии, но официального подтверждения пока нет.

Обрушенный мост является частью Печорской железнодорожной магистрали. Это важный транспортный коридор: по ним идут пассажирские и грузовые поезда в северные регионы России.

Из-за разрушения моста нарушилась железнодорожная логистика.

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, США и России.

Это первые такие встречи с февраля, они продлятся два дня.