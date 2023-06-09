У Росії образилися на Японію через допомогу Україні та викликали посла

Росія образилася на Японію за допомогу Україні у боротьбі з окупантами. Тому Міністерство закордонних справ РФ викликало на килим посла Японії Тоехісу Кодзукі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС РФ.

Росія звинуватила Японії у постачанні Україні озброєння, яке нібито потім використовується для атак прикордонних російських регіонів.

"Адміністрація прем'єр-міністра Кішіди тим самим має бути готова розділити відповідальність за загибель мирного населення, у тому числі в прикордонних областях Росії, внаслідок злочинних дій українських терористів, які активно використовують військову техніку, яку надає Києву", - заявляють росіяни.

МЗС Росії пригрозило Японії, що допомога Україні "заганяє двосторонні відносини в небезпечний глухий кут".

Як Японія допомагає Україні

Японія від початку повномасштабного вторгнення засудила російську агресію проти України, але не передавала озброєння для ведення боротьби, а лише надавала гуманітарну допомогу та підтримала економічні санкції.

У березні цього року у парламенті Японії заговорили про надання Україні військової допомоги, а міністр оборони Олексій Резніков звернувся до Японії з проханням надати обладнання для глушення російських дронів.

Також нещодавно прем'єр Японії оголосив, що його країна передасть сто вантажівок та пайки для ЗСУ.

Крім того, президент України Володимир Зеленський та прем'єр Японії Фуміо Кісіда обговорили надання гуманітарної допомоги для подолання наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

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