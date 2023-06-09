ua ru
Пт, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський обговорив з прем'єром Японії наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 09 червня 2023 12:15
Зеленський обговорив з прем'єром Японії наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда провели телефонну розмову. Лідери обговорили наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський подякував прем'єру за проведення саміту лідерів країн G7 та назвав головування Японії успішним.

Глава держави розповів Фуміо Кішіді про наслідки підриву Росією Каховської гідроелектростанції та свій візит у південні регіони, які затопило через дії окупантів. Також гарант наголосив, що руйнування дамби Каховської ГЕС створило загрози для Запорізької АЕС.

"Агресор спричинив масштабну техногенну, екологічну та гуманітарну катастрофу. Це - свідомий терористичний акт і черговий воєнний злочин Росії", - заявив він.

Японський прем'єр висловив солідарність з українським народом та повідомив, що Японія готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб, які передала українська сторона.

Лідери обговорили ситуацію на фронті, допомогу Японії у розмінуванні та відбудові України, а також формулу миру. Прем'єр заявив, що Японія на початку наступного року готова провести конференцію з питань відновлення України.

Реакція світу на підрив Каховської ГЕС

Росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС в ніч на 6 червня. При цьому світ дуже стримано відреагував на терористичний акт РФ. До прикладу, ООН зранку у Twitter опублікувала привітання з днем російської мови, а низка західних ЗМІ висловили сумніви у причетності Росії до підриву ГЕС.

Президент Володимир Зеленський розкритикував міжнародні організації за бездіяльність, зокрема його критика стосувалася Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Прем'єр-міністр Японія Каховська ГЕС
NEWS
Вода йде на спад. Всі подробиці про наслідки підриву Каховської ГЕС на 9 червня
Вода йде на спад. Всі подробиці про наслідки підриву Каховської ГЕС на 9 червня
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС