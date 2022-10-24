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России ограничили доступ в FATF: что известно

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Понедельник 24 октября 2022 20:03
России ограничили доступ в FATF: что известно Фото: России ограничили доступ в FATF (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Международная группа по борьбе с отмыванием средств (FATF) расширила ограничения по участию России в организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов Украины.

"FATF вновь осудила войну России против Украины и приняла дальнейшие меры по ограничению членских преимуществ РФ, включая ограничение ее возможности участвовать в работе FATF и запрет участия в региональных группах как члена FATF", - говорится в сообщении.

Минфин сообщает, что, несмотря на международные санкции, Россия продолжает сотрудничать со странами, включенными в "черный список FATF", в том числе Ираном и Северной Кореей, а также с террористическими организациями.

"Россия с помощью манипуляций и формальных ссылок на процедурные документы FATF продолжает имитировать выполнение соответствующих международных стандартов. В то же время ее действия прямо свидетельствуют о нарушении ею запретов финансирования терроризма и режима нераспространения оружия массового поражения", - добавили в Минфине.

FATF

Группа по разработке финансовых мер по отмыванию денег - межправительственная организация, занимающаяся установлением мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Она осуществляет оценки соответствия национальным системам этим стандартам. Ее основали в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже. Пленарное заседание FATF, во время которого принимаются решения, проводится трижды в год.

Напомним, что ранее Украина просила исключить РФ из международной группы по противодействию отмыванию денег.

Позже стало известно, что Россию исключили из еще одной международной организации.

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