У Росії облави на чоловіків, майбутніх "штурмовиків" ловлять на вулицях, - ЗМІ

Влада Пензенської області РФ почала застосовувати новий метод поповнення армії. Тепер силовики цілеспрямовано ловлять чоловіків із боргами та судимостями просто на вулицях або перехоплюють їхній транспорт. Контракти змушують підписувати навіть тих, кого затримали на вулиці у стані сп'яніння.

За словами дружини одного з примусово мобілізованих, її чоловіку вручили постанову про борг за кредитною карткою на 76 тисяч рублів і поставили перед вибором: йти на фронт добровільно або вирушити туди як ув'язнений.

Жінка розповіла, що чоловік підписав документи лише після того, як йому пригрозили розправою над сім'єю.

"Сказали: якщо твоя дружина піде кудись далі, то постраждає твоя родина", - зазначила вона.

Підписання контракту через побої

Інша росіянка розповіла, що її чоловіка затримали по дорозі між населеними пунктами. Співробітники служби судових приставів зупинили авто, доставили його до відділку, а коли переконалися у відсутності боргів, усе одно відвезли до військкомату в Пензі. Вона переконана, що її чоловік підписав контракт після побиття.

"Били, лупцювали. Дуже сильно. Мій ніколи в житті б не підписав контракт… У нього є син від першого шлюбу. Він щодня [нагадував] йому: "Навіть не думай підписувати контракт", - заявила жінка.

Вона також розповіла, що для того, щоб чоловік міг підписати контракт, йому виписали новий паспорт у військкоматі.

"Позавчора він подзвонив, що вони вже в Ростові, а вчора подзвонив, що він у Маріуполі", - сказала росіянка.

Правозахисники зазначають, що це принципово новий підхід російської влади. Якщо у 2022-2023 роках чоловіків із судимостями змушували підписувати контракти під час їхніх планових візитів до поліції, то тепер влада перейшла до точкових рейдів.